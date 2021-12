Atak zimy w Krakowie. Utrudnienia dla pasażerów MPK i kierowców

W godzinach rannych występowały również utrudnienia w komunikacji tramwajowej na ul. Kapelanka. Ze względu na brak napięcia w sieci trakcyjnej, tramwaje były kierowane na trasy objazdowe.

W Krakowie utrudnienia występują również na ul. Beskidzkiej i Aleksandry, które są nieprzejezdne. Autobusy zostały skierowane na trasy objazdowe.

Z kolei na autostradowej obwodnicy Krakowa w kierunku zakopianki w okolicy Kryspinowa doszło do kolizji. Zator zaczyna się już w Balicach.

Mieszkańcy mogą przesyłać zgłoszenia o oblodzeniu i opadach, konieczności odśnieżania ulic i chodników bezpośrednio do dyspozytorni akcji „Zima”: e-mail: [email protected] Dyspozytorzy przyjmują zgłoszenia także telefonicznie: 12 646 23 61.

Na piątek synoptycy prognozują duże zachmurzenie z niewielkimi przejaśnieniami. Wystąpią opady śniegu do pięciu centymetrów, a na południowym wschodzie także deszczu ze śniegiem. Będzie ślisko. Temperatura maksymalna wyniesie od -3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 2 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, południowo-wschodni wiatr.