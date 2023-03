Ashley Akpan - z drużyny juniorów Wisły Kraków do angielskiej National League Krzysztof Kawa

Ashley Akpan i jego siostra Ashanti, gdy występowali w młodzieżowych zespołach Chelsea YouTube/PZPN

W 2022 roku był piłkarzem drużyny juniorów Wisły Kraków do lat 18, dziś gra w angielskiej National League. Mowa o Ashley'u Akpanie, zawodniku, który nie spełnił w Polsce optymistycznych prognoz co do rozwoju kariery i wrócił na Wyspy Brytyjskie. Jednak nie na taki poziom rozgrywkowy, o jakim marzył szkoląc się w londyńskiej akademii Chelsea.