As numer 1 Oskar Kwiatkowski: Jestem lokalnym patriotą. I chcę wznieść polski snowboard na jeszcze wyższy poziom [ROZMOWA]

W tych zawodach zajął pan miejsca jedenastce i ósme. Wiemy, że pana ambicje sięgały wyżej, ale przecież awans do ćwierćfinału jest świetnym wynikiem, bo potwierdza przynależność do ścisłej światowej czołówki. Tym bardziej, że to na panu, jako reprezentantowi gospodarzy, ciążyła największa presja. No tak, troszkę tej presji było. Starałem się jej nie ulegać, wyłączyć się na ten start. Drugiego dnia było mi już dużo łatwiej.

Jak bardzo przeżywał pan pierwsze zawody Pucharu Świata przed polską publicznością? Jakie są teraz, oceniając na spokojnie, pana odczucia? Bardzo pozytywne, bo przez to, że jest taka, a nie inna zima, trochę żeśmy się z trenerem przejmowali, jak te zawody wypadną. Czy nie będzie wstydu? Czy nie będzie jakichś totalnie loteryjnych warunków? Okazało się, że organizator zadbał o sól, dzięki czemu trasa była odpowiednia. To dzięki ludziom, którzy przy niej pracowali, zawody w ogóle się odbyły. Warunki były ciężkie, więc trudno, żeby stok był perfekcyjnie przygotowany, niemniej jak na tę pogodę (temperatura ok. 10 stopni Celsjusza – przyp.), to były naprawdę super warunki. Było równie trudno dla każdego, więc sprawiedliwie.

Czy zawody, które odbywały się w Polsce, różniły się czymś dla pana, poza sferą emocjonalną, od innych? Mam na myśli organizację, otoczkę. Czy jako organizatorzy stanęliśmy na wysokości zadania? Sądzę, że w stu procentach stanęliśmy na wysokości zadania i naprawdę to były jedne z lepszych zawodów na świecie. Jak teraz patrzę na chłodno, to widzę, że naprawdę niczego nie brakowało. I wiem, że podobało się wszystkim, którzy przyjechali do nas z zagranicy. Większość z nich nigdy nie miała okazji, żeby być w Polsce. A dzięki tym zawodom zobaczyli, jak wygląda życie w naszym kraju. Teraz już wiedzą i sądzę, że to będzie procentować przez następne lata. Będziemy trzymać krynickie zawody w kalendarzu FIS, a ja będę się starał wyznaczać swoimi wynikami poziom, pokazywać, że jestem w światowej czołówce. Żeby ciągnąć polski snowboard w górę, bo jest trochę młodych, ambitnych zawodników, którzy chcą osiągać sukcesy takie, jak ja. Cieszę się, gdy z nimi rozmawiam i widzę ich nastawienie. Chciałbym, żeby tak to się kręciło, żebym mógł na stare lata poczuć się trochę ich przewodnikiem. Żeby poczuć satysfakcję z tego, że ten pierwszy Puchar Świata w Polsce rozpoczął się od naszych sukcesów. Mówię naszych, bo mam na myśli też Olę Król, z którą ruszyliśmy nasz snowboard jakby na nowo, po tym, jak kiedyś jeździła Jagna [Marczułajtis] i miała duże sukcesy. Staramy się patrzeć nie tylko na wyniki naszych zawodników, bo równie ważne jest to, by było u nas jak najwięcej dobrze obsadzonych zawodów, także niższej rangi, typu Puchar Europy, żeby ściągać tutaj świat. Po to, żeby coraz więcej naszych młodych snowboardzistów w nich jeździło.

No właśnie, jak pan postrzega tych, którzy są za pana plecami? Jest grupka zawodników, ale chyba przede wszystkim zawodniczek, z których w Krynicy nikomu nie udało się wejść do pierwszej szesnastki giganta Pucharu Świata. Czy to oznacza, że między wami jest przepaść? Wiadomo, to są młodzi zawodnicy i ale myślę, że fizycznie nie ma przepaści między nami. Bardziej chodzi o objeżdżenie i nabranie pewności siebie, bo widać od razu, że większość z nich po prostu boi się, przemawia przez nich na zawodach strach. Mają duży stres i nie potrafią sobie z tym poradzić. W Austrii czy we Włoszech młodzi zawodnicy, mający po 18-19 lat, walczą bez żadnych kalkulacji, bo na co dzień jeżdżą i trenują z pierwszą kadrą. To są najmocniejsze kadry na świecie, więc potem oni czują się na zawodach bardzo pewnie. Nasi młodzi, widząc takich zawodników jak Benjamin Karl od święta, od razu mają pietra.

Jak przezwyciężyć ten problem?

Przez częste jeżdżenie po dużych imprezach. Młodzi zawodnicy powinni jak najwięcej jeździć też z nami, to znaczy ze mną i z Olą oraz z Michałem Nowaczykiem. Powinniśmy jak najwięcej spotykać się na treningach, żeby oni uwierzyli w siebie. Jeśli to zrobimy, to za dwa sezony spokojnie mogą nas doścignąć i być na naszym poziomie. Ja w to wierzę.

Czyli należy stworzyć kooperację pomiędzy kadrą a jej zapleczem. Tu pewnie jest apel do prezesa PZN Adama Małysza, żeby stworzyć szerszą grupę i przeznaczyć na to większe środki.

Sądzę, że działacze PZN doskonale to wiedzą. Ja im nie mam nic do zarzucenia, przeciwnie - związek dobrze zarządza snowboardem i to, co teraz mówię, jest właśnie wynikiem rozmów, jakie się toczą w tym gronie. Ja nie wyrażam tu swojej opinii, bo to wynika z treści rozmów, z trenerem kadry i resztą sztabu szkoleniowego oraz z prezesem. To są ich pomysły. Oni bardzo dobrze wiedzą, co robić i myślę, że tak to poustawiają, że będziemy mieli jeszcze lepsze warunki do trenowania.

Oskar Kwiatkowski podczas gali 10 Asów Małopolski 2023, która odbyła się 29 lutego w Krakowie wojciech matusik / polskapress

Pan ma 27 lat, ale wciąż jest młodym zawodnikiem, w snowboardzie wygrywają przecież nawet 40-latkowie. Można więc powiedzieć, że przed panem jeszcze co najmniej dziesięć lat jeżdżenia na wysokim poziomie.

Zgadza się, ale przecież wygrywają nie tylko starsi, bo młodzi też potrafią stanąć na podium. Ale rzeczywiście to jest optymistyczne dla mnie, bo widzę tych dużo starszych ode mnie, którzy wciąż są w gazie i super jeżdżą. Pięknie się to ogląda, jak przez lata wypracowali technikę i jak płyną po stoku. Cieszy mnie to, że jeśli będę dbać o zdrowie, to będę mógł pociągnąć równie długą karierę. I nie chodzi tylko o mnie, bo Ola ma teraz urlop macierzyński, ale już myśli o powrocie na trasy. Jeśli ja się kiedyś zdecyduję założyć rodzinę, to będę miał nawet łatwiej od niej, bo nie będę musiał robić przerwy w jeździe na desce.