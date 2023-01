Artur Trębacz, prezes Hutnika Kraków: Czekamy na ostateczne rozmowy z miastem

Głównym punktem walnego zebrania będzie pewnie zmiana statutu stowarzyszenia?

Artur Trębacz, prezes Hutnika: - Oczywiście, będziemy też zmieniać pewne punkty w statucie, natomiast głównym punktem będą wybory nowych władz stowarzyszenia. No bo to jest walne stowarzyszenia. Do wyborów obliguje nas kadencja, która nam już się skończyła. Z uwagi na pandemię mieliśmy możliwość delikatnie nagiąć terminy, aczkolwiek zrobiliśmy to tylko po to, aby dokończyć sprawy związane z uruchomieniem spółki. I jeśli chodzi o tę kwestię, to generalnie jesteśmy już na końcowym etapie, natomiast cały czas czekamy na ostateczne rozmowy z miastem na temat możliwości udostępnienia obiektów spółce przez stowarzyszenie. To tak naprawdę nas „trzyma”, to jedyna w tym momencie niewiadoma co do tego, w jakim kierunku dalej pójdzie klub jako całość. A walne dotyczy stowarzyszenia, więc ono się odbędzie, jednak czy będą poruszane tematy spółki, no to jesteśmy tu trochę związani właśnie decyzjami podejmowanymi przez miasto.