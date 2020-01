Artur Rojek powraca z nową piosenką zapowiadającą jego drugi solowy album

Prawie 6 lat po premierze solowego debiutu, dyrektor artystyczny OFF Festivalu, ogłasza zakończenie prac nad swoim drugim albumem, który ukaże się wiosną 2020 roku nakładem wytwórni Kayax. Jego ostatnia, znakomicie przyjęta płyta, „Składam się z ciągłych powtórzeń”, zawierającej przeboje takie jak „Beksa” czy „Syreny” uzyskała status podwójnie platynowej płyty (ponad 60 000 sprzedanych egzemplarzy).

Za brzmienie nowego albumu odpowiada producent i kompozytor Bartosz Dziedzic (nagrodzony m.in. w 2019 roku Fryderykiem za album Dawida Podsiadło), natomiast w warstwie lirycznej Rojka ponownie wsparł Radek Łukasiewicz (ex-Pustki, Bisz/Radex).

- Od początku pomysł na album był taki, że nagrywamy płytę bardziej popową i lirycznie mniej introwertyczną, niż poprzednia. W piosence „Sportowe życie" nie ma charakterystycznego podziału na zwrotkę i refren, ale dzięki temu jej popowość jest mniej standardowa. W pewnym sensie historia, o której tutaj śpiewam, spina tematy poruszane na całej płycie. Doceń to co masz, i przyznaj, że tak naprawdę jesteś prostszy, niż Ci się wydaje. To w niczym Ci nie ujmuje.