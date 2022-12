Arek Jakubik spełnia młodzieńcze marzenia. Grupa Dr Misio dowodzona przez popularnego aktora zagra 17 grudnia w Zaścianku

Dorastał w latach 80., więc siłą rzeczy już jako dzieciak zainteresował się rockiem. Początkowo słuchał heavy metalu i nawet z kolegami z liceum grywał covery piosenek AC/DC, ale po tym, jak po raz pierwszy pojechał do Jarocina, zafascynowały go punkowe kapele w rodzaju Dezertera czy Armii. Kiedy jednak przyszło co do wyboru studiów, postawił na aktorstwo. Kino wciągnęło go na dobre – i dopiero w 2008 roku wpadł na pomysł założenia rockowego zespołu.