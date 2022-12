Arcydzieło Ingmara Bergmana w cyklu Filmy Wszech Czasów. "Szepty i krzyki" 14 grudnia o 18.30 w Kinie Pod Baranami

"Szepty i krzyki" to jeden z najsłynniejszych filmów w bogatym dorobku szwedzkiego reżysera Ingmara Bergmana. Wysnute z sennego marzenia dzieło rozgrywa się jakby na pograniczu jawy i snu, co świetnie oddają nagrodzone Oscarem zdjęcia Svena Nykvista. Film jest właściwie moralitetem, który gromadzi w swoich ramach powracające w twórczości reżysera zagadnienia, takie jak przemijanie, śmierć, cierpienie czy relacje damsko-męskie. "Szepty i krzyki" bywały nazywane "summą Bergmana" (Rafał Marszałek), choć niektórzy określali film mianem "olśniewająco fałszywego arcydzieła" (Zygmunt Kałużyński).

Akcja tego zrealizowanego w 1972 roku dramatu rozgrywa się w XIX-wiecznej rezydencji w Szwecji, do której po latach nieobecności wracają Maria i Karin. Kobiety przyjeżdżają, by spędzić ostatnie chwile ze swoją umierającą na raka siostrą Agnes. We wszystkie trzy bohaterki wcielają się wielkie bergmanowskie aktorki: Harriet Andersson ("Wakacje z Moniką", "Wieczór kuglarzy"), Ingrid Thulin ("Tam, gdzie rosną poziomki", "Milczenie") i Liv Ullmann ("Persona", "Jesienna sonata").