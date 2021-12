Architektura i design na nowej wystawie Muzeum Narodowego w Krakowie [ZDJĘCIA]

Najważniejsze działa polskich projektantów i architektów, najciekawsze budynki oraz kultowe przedmioty codziennego użytku powstałe na przestrzeni ostatnich 120 lat to nowe wystawy stałe Muzeum Narodowego w Krakowie - „Przedmioty. Galeria Designu Polskiego XX i XXI wieku” oraz „Przekroje. Galeria Architektury Polskiej XX i XXI wieku”, prezentowane w Kamienicy Szołayskich. Obie wystawy są zapowiedzią muzeum designu i architektury, które powstanie w budynku dawnego hotelu Cracovia.

- To zapowiedź większej ekspozycji stałej w hotelu Cracovia i wystaw czasowych, ale patrzmy też na to jako wypowiedź skończoną, która do tego miejsca została specjalnie przygotowana i przez najbliższe lata będzie tu prezentowana, jest to więc i zapowiedź, i pewna całość, którą w takiej formie chcieliśmy tu pokazać – mówi prof. Andrzej Szczerski, dyrektor MNK. - Obie dziedziny twórczości nie miały dotąd stałej prezentacji w naszym muzeum, nie mają też adekwatnej dla swojego znaczenia reprezentacji w kolekcji muzeum.