ArchFilmFest 2022 już w środę i w czwartek. Festiwal filmów o architekturze w Małopolskim Ogrodzie Sztuki

Festiwal filmów o architekturze ArchFilmFest to wydarzenie, odbywające się w różnych miastach Polski, a skierowane do architektów, studentów oraz wszystkich miłośników architektury. Impreza skupia się na najważniejszych wyzwaniach intelektualnych, technicznych oraz cywilizacyjnych, które stoją przed architekturą współczesną. W Krakowie wydarzenie odbędzie się w dwa kolejne wieczory, 16 i 17 listopada, w sali kinowej Małopolskiego Ogrodu Sztuki (ul. Rajska 12). W trakcie każdego z dni zostaną zaprezentowane dwa filmy rozdzielone dyskusją.

W środę organizatorzy zapraszają na godz. 17 na "Wieczór z ekologią". Wyzwania środowiskowe to jedno z najważniejszych zagadnień, z jakim musi mierzyć się współczesna architektura i budownictwo. Zobaczymy dwa filmy poświęcone tej tematyce.

"Do More With Less" to dokument, który pokazuje, jak młodzi architekci z Ameryki Łacińskiej interpretują ekologię poprzez pryzmat lokalnych technik budowlanych i kontekst społeczny, wymagający rozwiązań niskokosztowych. "The Human Scale" z kolei jest poświęcony ideom ekologicznym, wykorzystywanym w skali urbanistycznej. Nawiązuje do idei oraz realizacji duńskiego architekta i urbanisty Jana Gehla, którego koncepcje stały się podstawą „Nowej Urbanistyki” – krytycznego wobec modernizmu spojrzenia na ideę urbanizacji oraz miasta.