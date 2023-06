ArcelorMittal Poland inwestuje 52 mln zł w piece wodorowe w krakowskiej walcowni zimnej

Optymalne właściwości plastyczne

Wodór zamiast amoniaku

Po pierwsze, do wyżarzania nie będzie już stosowany amoniak. Do tej pory proces prowadzony był w atmosferze wodorowo-azotowej, do której wodór uzyskiwano przez rozkład amoniaku. Dzięki piecom wodorowym możliwe będzie przejście w 100 proc. na wodór. Po drugie, czas wyżarzania skróci się o połowę, a to przełoży się na znacząco niższe zużycie mediów energetycznych.