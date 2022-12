Arabia Saudyjska gospodarzem 22. Globalnego Szczytu Światowej Rady Podróży i Turystyki (WTTC). Czym jest Wizja 2030? Emil Hoff

W Rijadzie, stolicy Arabii Saudyjskiej, odbyła się największa globalna konferencja branży turystycznej. Jakie atrakcje szykuje dla turystów królestwo Saudów? Na co przeznaczono 800 miliardów dolarów? Wszystkie szczegóły podajemy w naszej relacji - jedynej z pierwszej ręki w polskich mediach. Emil Hoff

Arabia Saudyjska była gospodarzem tegorocznego Globalnego Szczytu World Travel and Tourism Council (WTTC), największej na świecie organizacji zrzeszającej przedstawicieli prywatnego sektora branży turystycznej. Kraj ten nie tylko gościł delegatów Szczytu, ale też sam stanowił jeden z głównych tematów, poruszanych podczas przemówień i konferencji prasowych. Futurystyczne miasto The Line, całoroczne kurorty narciarskie powstające w górach na pustyni, czy największy na świecie port unoszący się na wodzie to tylko niektóre z gigaprojektów, rozwijanych właśnie przez Arabię Saudyjską w ramach Wizji 2030. Czy pozwolą one stać się królestwu Saudów prawdziwą turystyczną potęgą? Poniżej znajdziecie jedyną w polskich mediach relację z pierwszej ręki z 22. Globalnego Szczytu WTTC w Arabii Saudyjskiej.