Apelacja w krakowskim sądzie. Suspendowany ksiądz Piotr Natanek odwołał się od wyroku nałożonego na niego za słowa o dzieciach z in vitro

Wyrok za skandaliczne słowa o dzieciach z in vitro

W kwietniu 2022 roku przed Sądem Rejonowym w Suchej Beskidzkiej ruszył proces suspendowanego księdza Piotra Natanka. Prywatny akt oskarżenia z artykułu 212 Kodeksu Karnego (zniesławienie) złożyli rodzice trojga dzieci, które przyszły na świat dzięki metodzie in vitro. Chodzi o słowa duchownego wygłoszone w kazaniu, w których porównał dzieci poczęte metodą in vitro do zwierząt.