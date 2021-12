Apel w sprawie zakazu używania fajerwerków nad wodami i w parkach w okresie Sylwestra

Obecnie tysiące ptaków wodnych, w tym kaczek, łabędzi, łysek, perkozów i mew zimuje w Krakowie na rzekach i zbiornikach. Ptaki nocują w parkach w koronach drzew i w gęstych zakrzaczeniach. Używanie materiałów pirotechnicznych, sztucznych ogni w okresie Sylwestra powoduje ich płoszenie, co może doprowadzić do śmiertelnych zderzeń z przewodami elektrycznymi, konstrukcjami mostów i budynkami. Ptaki spłoszone nagle w nocy uciekają w panice, mają bardzo niewielkie możliwości zauważenia przeszkód, co jeszcze potęguje skutki zderzeń.

Chrońmy nie tylko nasze pieski i kotki przed skutkami odpalania fajerwerków.

Krótka zabawa może ucieszy nas, ale miejmy świadomość, że może spowodować śmierć setek dzikich ptaków.

Z poważaniem,

dr Kazimierz Walasz, prezes Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego i

Mariusz Waszkiewicz, prezes Towarzystwa Na Rzecz Ochrony Przyrody.