Antoni Piechniczek - świetny warsztatowiec, bezkompromisowy człowiek. Życie i kariera, czyli 80 lat minęło... [SPORTOWA PÓŁKA]

- Autorem pierwszych dwóch zwrotów jest Baden Powell, twórca skautingu, a dopowiedzenie to już moje autorstwo – dodaje Piechniczek, który choć osiągał sukcesy jako piłkarz i trener klubowy oraz był wiceprezesem PZPN, do historii polskiej piłki przeszedł głównie jako selekcjoner, który poprowadził reprezentację do trzeciego miejsca w MŚ 1982.

Wieloletni dziennikarze katowickiej redakcji „Gazety Wyborczej” Paweł Czado (autor kilku innych książek o piłce) i Beata Żurek (z wykształcenia politolog) przedstawiają sylwetkę trenera, który głównie dla starszych kibiców jest egzemplifikacją romantycznego futbolu, wiernie trzymającego się swoich zasad, bezkompromisowego, nie stroniącego od kontrowersyjnych opinii.

Kontrowersyjnych wątków w biografii jest jednak mało. Autorzy przedstawiają Piechniczka jako świetnego warsztatowca, który spełniał się w różnych rolach. Książka zaczyna się rozdziałem o grze Polaków w MŚ w Hiszpanii. Potem poznajemy młodzieńcze lata Piechniczka, jego ligowe występy, pracę klubową i selekcjonerską w kraju i za granicą, działalność jako senatora i wiceprezesa PZPN.