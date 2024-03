Anna Starmach zapowiada zakończenie udziału w programie "MasterChef" i otwiera własną restaurację w Krakowie

Wizja Anny Starmach: Restauracja w sercu Krakowa

Swoją decyzją o opuszczeniu "MasterChefa", Anna zaskoczyła wielu fanów, ale równocześnie spotkała się z ogromnym wsparciem ze strony TVN. - Aniu, to było niezapomniane dwanaście lat na planach programu "MasterChef". Dziękujemy za twoje zaangażowanie, profesjonalizm oraz wkład w rozwój "MasterChefa" - dziękowała stacja.

Anna Starmach, znana z programu "MasterChef" telewizji TVN, ogłosiła, że planuje spełnić swoje marzenie o otwarciu własnej restauracji w Krakowie. - Potrzebuję teraz czasu na spełnienie własnego marzenia o restauracji w ukochanym mieście. Moi rodzice, którzy przekazali znaczną część swojej kolekcji sztuki krakowskim muzeom, zainspirowali mnie do podjęcia tej decyzji. To teraz moja kolej, żeby podzielić się z Wami moją pasją! - napisała Anna Starmach na swoim Instagramie.

Dar Starmachów dla Krakowa

Rodzice Anny Starmach, Teresa i Andrzej, są znanymi krakowskimi kolekcjonerami sztuki. Część swojej kolekcji przekazali do krakowskich muzeów MOCAK i MuFo. Prace 26 artystów są teraz dostępne dla publiczności w Bunkrze Sztuki, gdzie są prezentowane na wystawie "Daj mi wszystko".

Decyzja o przekazaniu kolekcji do muzeum była wynikiem wieloletnich przemyśleń. - Kraków jest naszym miastem, tu toczy się nasze życie, wychowały się nasze dzieci i wnuki. To Kraków jest dla nas najważniejszy, dlatego chcieliśmy, by był wyróżniony – mówiła Teresa Starmach.

Wartość przekazanej kolekcji sztuki szacowana jest na ok. 50 mln zł. Za swój bezprecedensowy gest Teresa i Andrzej Starmachowie zostali uhonorowani odznaczeniem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. - To ewenement, że kolekcja prywatna zostaje przekazana muzeum, ale mamy nadzieję, że za naszym przykładem pójdą też inni kolekcjonerzy – dodała Teresa Starmach.