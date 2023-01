Anna Mucha przekazała fanom złą wiadomość. Chodzi o jej ostatnią podróż. „Wróciłam, ale z przygodami”

Anna Mucha ma spory problem. Wszystko przez jej ostatnią podróż na Kubę

W środę 18 stycznia 2023 Anna Mucha przekazała swoim fanom złą wiadomość. Dołączyła do transmisji na żywo Barbary Kurdej-Szatan i poinformowała internautów o tym, że dostała zakaz wjazdu do USA. I to nie byle jaki – aktorka nie postawi stopy w Stanach Zjednoczonych przez najbliższe dwa lata.

Jeszcze niedawno Anna Mucha podróżowała po USA z partnerem. Zwiedziła Florydę (Miami i Key West), a potem udała się na wycieczkę po Kubie. Świetnie się bawiła, a o jej ciekawych przemyśleniach z Hawany pisaliśmy przed paroma dniami.

Niestety, podróż Anny Muchy na Kubę miała też swoje negatywne konsekwencje. W rozmowie z Barbarą Kurdej-Szatan aktorka przyznała, że z powodu sankcji, nałożonych przez Stany Zjednoczone na Kubę, otrzymała dwuletni zakaz wjazdu do USA.