Anna Lewandowska skończyła 32 lata. Jako dziecko reprezentowała Polskę w karate tradycyjnym, a od 2013 roku prowadzi bloga "Healthy Plan by Ann", na którym zachęca czytelniczki i czytelników do zmiany stylu życia. Żona napastnika Bayernu Monachium od kilku lat to jednak przede wszystkim najpopularniejsza polska WAG. Zobacz memy z Anną Lewandowską w roli głównej.