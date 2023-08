Anna Król z Rytra i Zbyszek Zamróz poznali się w "Sanatorium miłości". Zakochani przygotowują się do ślubu. Dali szansę miłości

Sądeczanka znalazła miłość w "Sanatorium miłości"

Anna ma dwóch synów. Przez wiele lat pracowała na poczcie, teraz sprzedaje w internecie ubrania i jest fanką zumby. Rezolutna 64-latka wraz z ukochaną wnuczką uczy się też twerkingu. Postanowiła wziąć udział w 3 edycji programu, bo chciała poznać mężczyznę, który sprawi, że poczuje się kobietą. Szukała partnera opiekuńczego i szczerego. To jej się udało, bo dwa lata po emisji sądeczanka szykuje się do ślubu.

Oświadczyny w telewizji

Teraz Ania i Zbyszek z "Sanatorium miłości" przygotowują się do ślubu. Choć data nie jest jeszcze znana, to sądeczanka postanowiła zrzucić zbędne kilogramy i zaskoczyć metamorfozą. Straciła 20 kg, a dużą motywację i wsparcie otrzymała od osobistego trenera -jej syna.

6. edycja "Sanatorium miłości" w Krynicy-Zdroju

Program "Sanatorium miłości" to niekwestionowany hit Telewizji Polskiej. Kolejna edycja reality show tym razem będzie nagrywana w Krynicy-Zdroju już od września. Burmistrz Piotr Ryba podpisał już umowę i liczy, że będzie to kolejny impuls do rozwoju uzdrowiska. Jak udało się nam nam dowiedzieć, kuracjusze z programu TVP będą przebywać w Nowych Łazienkach Mineralnych należących do spółki Uzdrowisko Krynica-Żegiestów.