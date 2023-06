Anna Clunes: Król Karol III dobrze zna Kraków i na zawsze pozostanie on w jego sercu ważnym miejscem

Co poprzez tamtą wizytę chciała zasygnalizować Królowa Elżbieta? Zarówno Królowa Elżbieta II jak i obecny Król Karol III, to osoby, które reprezentują cały brytyjski naród. Obecność i słowa Królowej Elżbiety II w Krakowie i w Polsce w trakcie wizyty w 1996 roku stały się przede wszystkim symbolem szacunku między naszymi narodami.

Ostatni rok był bardzo szczególny dla Brytyjczyków. We wrześniu 2022 roku zmarła Królowa Elżbieta II, a w maju br. na tronie zasiadł jej syn, Karol III. Przez lata pełniła Pani funkcję dyrektora protokołu przy Królowej Elżbiecie. Jak Pani ją zapamiętała? Zapamiętałam ją jako osobę naprawdę bardzo otwartą i miłą. Zawsze miałam wrażenie, że była niezwykle szanowana i kochana przez ludzi, którzy mieli możliwość się z nią zobaczyć i porozmawiać. I na pewno dla każdego był to bardzo wyjątkowy moment w życiu. Rozmawiamy w Krakowie, który Królowa Elżbieta II odwiedziła w 1996 roku. I jestem pewna, że osoby, które wówczas stały na Rynku Głównym i widziały Królową, serdecznie wspominają to do dziś.

Zmiana na tronie, najczęściej oznacza zmianę sposobu prowadzenia polityki przez nowego króla. Na ile Pani zdaniem, polityka prowadzona przez króla Karola III, będzie się różnić od polityki Królowej Elżbiety? Wyzwania, które dzisiaj stoją przed Karolem III różnią się znacznie od tych sprzed 70 lat, kiedy tron obejmowała Królowa Elżbieta II. Po 70 latach zmieniono cały ceremoniał koronacyjny – było dużo młodzieży, przedstawiciele różnych wyznań byli żywo zaangażowani w trakcie ceremonii. Można to odczytywać nie tylko jako znak, że monarchia się zmieni, ale też Wielka Brytania. Przez te 70 lat przygotowań do objęcia tronu, zdążyliśmy dobrze poznać Karola. Jego największymi priorytetami w życiu zawsze były: wiara, wsparcie młodzieży i ekologia i myślę, że te kwestie będzie kontynuował również jako Król.

Nie należy się raczej spodziewać, by Król Karol III odwrócił się od nas plecami. Ma przecież tutaj w Krakowie, swoje „dziecko”.

Król Karol III dobrze zna Kraków i na zawsze pozostanie on w jego sercu miejscem ważnym. Dość wspomnieć, że obecny Król Karol III, przyjechał tu jeszcze jako książe w 1993, 2002 i 2008 roku i to on wpadł na pomysł, by utworzyć Centrum Społeczności Żydowskiej na Kazimierzu, co poprzedziły rozmowy z członkami społeczności żydowskiej – ocalałymi z Holokaustu. Ich historie tak księcia poruszyły, że brał potem udział w powstawaniu Centrum, a nawet jego otwarciu.