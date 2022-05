Ania Karwan stawia w swej karierze na prawdę. Piosenkarka zaśpiewa w Nowohuckim Centrum Kultury

Wychowywała się w małej miejscowości na wschodzie Polski – Łaszczowie. Choć rodzice lubili śpiewać, ona jako dziecko zajmowała się wszystkim, tylko nie muzyką: akrobatyką, siatkówką, koszykówką, tańcem i teatrem. Wszystko zmieniło się, kiedy pojechała na kolonie do Ciechocinka. Wzięła tam udział w konkursie wokalnym i okazała się najlepsza. Potwierdzeniem jej talentu okazał się występ na jednej z licealnych akademii szkolnych.

- Musiałam wyjść na środek sali gimnastycznej w szkole jako reprezentantka klasy artystycznej i zaśpiewać a capella piosenkę Kayah i Bregovića – „Nie ma, nie ma ciebie”. I zauważyłam wtedy to, co obserwuję u swojej publiczności do dziś dnia – magiczne zastygnięcie. Dzięki temu zrozumiałam, że moją misją jest poruszenie w ludziach najgłębszych emocji. Poczułam wtedy dotknięcie palcem Bożym – mówi nam piosenkarka.