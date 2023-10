Angel Baena zaczynał w Krakowie od testów, dziś jest prawdziwą gwiazdą Wisły

Potencjał Angela Baeny najlepiej widoczny jest w meczach z drużynami, które pozwalają mu na indywidualne akcje. Gdy rywal da mu miejsce na skrzydle do rozpędzenia się, trudno go już potem zatrzymać. Umiejętności techniczne tego urodzonego przed 23 laty w Barcelonie piłkarza pozwalają mu na tworzenie przewagi poprzez skuteczny drybling. W ostatnim spotkaniu I ligi ze Zniczem Pruszków wykazał się także sprytem, gdy zdołał tak kopnąć piłkę po rajdzie w taki sposób, że ta wpadła do siatki obok wybiegającego bramkarza. To jego drugi gol w barwach Wisły, poprzedni zdobył w pucharowej potyczce z Lechią Gdańsk. Ma także na koncie dwie asysty.