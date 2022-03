Andrzej Wawrzyk wróci na ring, by wystąpić na igrzyskach w Paryżu?

Wawrzyk (33-1, 19 KO), były pretendent do pasa WBA wagi ciężkiej, ogłosił powrót na ring w styczniu tego roku. 34-letni pięściarz z Krakowa wznowił treningi pod okiem Zbigniewa Raubo. Portal bokser.org przed kilkoma dniami zamieścił wypowiedź zawodnika, który stwierdził, iż dzięki temu szkoleniowcowi na nowo nabrał motywacji i fizycznie czuje się coraz lepiej.

Wawrzyk chciałby brać udział w walkach zarówno zawodowych jak i "olimpijskich". Planuje udział w mistrzostwach Polski, które odbędą się na przełomie listopada i grudnia w Zabrzu, a jego dalekosiężnym celem jest start w turnieju pięściarskim na igrzyskach w Paryżu w 2024 roku.

Przed pięciu laty przed walką z Deontayem Wilderem w organizmie Wawrzyka wykryto steryd anaboliczny stanozolol. To środek znany zawodowym sportowcom od kilkudziesięciu lat, wykryto go np. u słynnego kanadyjskiego sprintera Bena Johnsona, a także u innego pięściarza z Krakowa Mariusza Wacha. Podaje się go w zastrzykach domięśniowych lub w formie tabletek. Efektem jest m.in. przyrost siły i oraz masy mięśni.