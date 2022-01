Andrzej Hawranek karmi małego niedźwiadka przywiązanego do łańcucha, czyli kolejna odsłona wojenki radnego z aktywistą miejskim

"Panie Andrzej Hawranek - Radny Miasta Krakowa bardzo proszę się wytłumaczyć. Czy to co widzę na zdjęciach to jest maskotka? Robot? Czy może żywe dzikie zwierzę nad którego losem się Pan nie zlitował, a jedynie wspierał oprawcę? Nie wygląda mi to na lecznice dla zwierząt. Wiem że trzymanie dzikich zwierząt na łańcuchu dopiero od niedawna jest nielegalne, ale etyczne ani ludzkie nie było nigdy. Czy Pan ma jeszcze jakieś resztki honoru? Czy Pan w jakikolwiek sposób zastanowił się nad tym co takie zwierzęta przeżywają przez takich ludzi jak Pan, którzy wspierają dręczenie ich dla zabawy? Przecież chyba zapłacił Pan za możliwość nakarmienia i zrobienia sobie z nim zdjęcia. Nawet jeżeli to nie w Polsce i było to legalne to i tak jako cywilizowany człowiek powinien Pan brzydzić się takich zabaw" - czytamy pod postem ze zdjęciem.

Co jest nie tak z Krakowem/Facebook (screenshot)