Andrzej Duda będzie apelował o niepobieranie 500 plus

- Jeśli trzeba będzie ograniczyć wydatki, będzie to trzeba robić w innych miejscach. Może trzeba będzie ograniczyć niektóre programy inwestycyjne, ale nie wolno podcinać korzeni materialnego bytu rodziny. Nie można zrzucać ciężaru kryzysu na rodziny - stwierdził prezydent Andrzej Duda.

- Zobowiązuję się, że jeżeli nadal będę prezydentem, z całą pewnością nie dojdzie do likwidacji 500 plus. Program 500 plus to jest dzisiaj materialna kotwica dla dla wielu polskich rodzin wychowujących dzieci. (...) Ja nigdy nie podpiszę ustawy, która będzie to 500 plus odbierała, bo uważam, że nie można tego zrobić, bo jest to fundament bezpieczeństwa polskiej rodziny - powiedział Duda.

- Jeżeli komuś wystarcza na normalne funkcjonowanie, będę apelował, aby przynajmniej przez jakiś czas, nie pobierał 500 plus jeśli będzie taka sytuacja. Apelował nie zabierał. Bo uważam, że państwo polskie nie może zabierać nikomu świadczeń - podkreślił. - Ktoś może świadomie nie pobierać 500 plus, ktoś może świadomie nie występować o to, żeby odroczono mu spłatę kredytu, bo jeżeli go stać na to żeby spłacać kredyt, to lepiej byłoby żeby go spłacał - tłumaczył Andrzej Duda.