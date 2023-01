Andrzej Betlej: Wawel zawsze górował nad miastem. Teraz przyciąga z większą siłą

Nie mogę zacząć inaczej, niż od gratulacji. Rekordowa frekwencja, nagrody, ważne wystawy - pasmo sukcesów.

To był ciężki, ale - w tym kontekście - dobry rok, który zamykamy z liczbą niemal 1,8 miliona odwiedzających. To wynik historyczny, największy dla naszego muzeum. Warto podkreślić, że tę rekordową frekwencję osiągnęliśmy w czasie, kiedy cały zamek przechodził w pierwszym półroczu metamorfozę i był niedostępny dla zwiedzających. Trwał bardzo trudny pod względem konserwatorskim remont, polegający na modernizacji całej sieci elektrycznej, wszystkich systemów bezpieczeństwa, oświetlenia – za nami olbrzymia inwestycja. Równolegle trwały prace nad Nowym Skarbcem Koronnym. Logistycznie było to dla nas naprawdę wielkie wyzwanie. I rzeczywiście, nagrody i wyróżnienia zaczęły do nas spływać niemal każdego miesiąca. Dla mnie to przede wszystkim widomy znak docenienia ludzi, zespołu. Wielką radość przyniósł nam laur Grand Prix w konkursie Sybilla – zwany Oscarem muzealnictwa, którego otrzymaliśmy za wystawę "Wszystkie arrasy króla…". Ostatni raz Zamek Królewski na Wawelu zdobył tę statuetkę w 2002 roku. Czy należała się wystawie? Tak. Nie mam żadnych wątpliwości.