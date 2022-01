Andrzej Adamczyk - informacje o pośle i sejmowe statystyki

Kim jest Andrzej Adamczyk?

wiek: 63

wykształcenie: wyższe

Andrzej Adamczyk to polski polityk urodzony w 1959 r. w Krzeszowicach. Studia na kierunku rachunkowość i finanse w zarządzaniu ukończył w olkuskiej filii Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Pracował w Biurze Głównego Mechanika Chrzanowskich Zakładów Materiałów Ogniotrwałych. Później podjął pracę jako specjalista w dziale inwestycji i remontów w Rejonowej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w Krzeszowicach. Dwa lata później zaczął pracę w zakładzie remontowo-budowlanym jako mistrz budowy, kierownik budowy oraz kierownik zakładu. Uzyskał uprawnienia w zakresie kontroli i nadzorowania budów i robót oraz w zakresie projektowania i badania stanu technicznego budynków. Został członkiem Małopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Współtworzył regionalne Komitety Obywatelskie związane z NSZZ “Solidarność”. W 1998 r. oraz 2002 r. był wybierany do rady powiatu krakowskiego. Działał również z ramach partii Porozumienie Centrum. Następnie dołączył do Prawa i Sprawiedliwości, której przewodniczył w okręgu krakowskim. W 2005 r. otrzymał mandat poselski. W 2007, 2011 i 2015 r. z powodzeniem ubiegał się o poselską reelekcję. W 2015 r. został powołany również na ministra infrastruktury i budownictwa w rządzie Beaty Szydło. W 2017 r. dalej zajmował to stanowisko w rządzie Mateusza Morawieckiego. W 2018 r. został odwołany z tej funkcji i tego samego dnia powołany na stanowisko ministra infrastruktury. W 2019 r. ponownie dostał się do Sejmu i ponownie został ministrem infrastruktury.