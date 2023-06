Andrea Bocelli powraca do Krakowa. Słynny śpiewak wystąpi 16 listopada 2024 roku w Tauron Arenie

Sprawdź zanim wyjedziesz za granicę do pracy

Andrea Bocelli jest wybitnym śpiwakiem z 30-letnim doświadczeniem. Jego koncerty cieszą się ogromną popularnością, a bilety na nie są wyprzedawane na długo przed datą wydarzenia. Śpiewał na największych scenach muzycznych świata wykonując utwory, takie jak: "Con te Partirò" i "Time To Say Goodbye", "Canto della Terra", "Vivere", "E Più Ti Penso", "Vivo per lei", "Nessun dorma" czy "Va pensiero". Jego repertuar jest wszechstronny, obejmując zarówno muzykę operową, jak i popularną.

W trakcie swojej kariery Andrea Bocelli odbył liczne trasy koncertowe, występując w najbardziej prestiżowych salach i miejscach na świecie, takich jak La Scala, Metropolitan Opera, Wieża Eiffla, Statua Wolności czy w ostatnim czasie Zamek Windsor. Jego talent został doceniony przez prezydentów, premierów, ministrów, książąt i królów. Współpracował z wieloma sławnymi artystami, w tym z Luciano Pavarottim, Arianą Grande, Jennifer Lopez, Christiną Aguilerą, Edem Sheeranem, Duą Lipą, Céline Dion, Tonym Bennettem i wieloma innymi.