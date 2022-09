Amp futbol. Od piątku mistrzostwa świata w Turcji. Polska w gronie 24 drużyn. Siedmiu graczy Wisły Kraków w kadrze ZDJĘCIA

Historia ampfutbolowych mundiali liczy 35 lat. Najpierw odbyło się jedenaście nieoficjalnych MŚ – pięć w USA (1987-1990, 2000), po dwa w Uzbekistanie (1991, 2003) i Brazylii (2001, 2005) oraz po jednym w Anglii (1998) i Rosji (2002). Od 2007 roku rozgrywane są oficjalne MŚ. Nasza drużyna wystąpiła w ostatnich trzech z nich, zajmując kolejno jedenaste, czwarte i siódme miejsce.

W Turcji Polska zagra w grupie E razem z Hiszpanią, Uzbekistanem i Tanzanią. Hiszpania to aktualny wicemistrz Europy (2021), Uzbekistan to m.in. trzykrotny mistrz świata (2007, 2010, 2012), a Tanzania to czwarta drużyna Pucharu Narodów Afryki 2021, debiutant w MŚ. Do fazy pucharowej awansują dwie pierwsze drużyny z każdej grupy i cztery najlepsze drużyny z trzecich miejsc. W niej 16 ekip zagra o miejsca na podium.