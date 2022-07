Amerykańskie legendy thrash metalu zagrają w Krakowie. Testament i Exodus wystąpią 11 lipca w klubie Studio

Testament pamięta wizyty w Polsce i gorące przyjęcie przez polskich fanów. Kawałek "Nostrovia" z płyty "Demonic" nie wziął się znikąd. Lata mijają, a miłość rodzimych maniaków thrashu do powstałej w 1987 roku formacji z Kalifornii nie słabnie. Każda wizyta Testament w Polsce oznacza mnóstwo fanów na koncercie i szaleństwo na widowni. Amerykanie nie ukrywają, że uwielbiają u nas grać. Fani uwielbiają ich oglądać. Biorąc pod uwagę kapitalny warsztat muzyków, umiejętność stworzenia świetnej atmosfery i do dyspozycji takie evergreeny z dyskografii, jak "Do Or Die", "Over The Wall", "Alone In The Dark", "Trial By Fire", czy "True Believer", to będzie niezapomniany koncert.

W kapeli z Bay Area pierwsze skrzypce wciąż grają – jeden z najlepszych thrashowych wokalistów w historii gatunku, Chuck Billy, znakomity gitarzysta i kompozytor Eric Peterson, a od 2005 roku ponownie jeden z najlepszych metalowych gitarzystów solowych, Alex Skolnick. Słychać ich na świetnych płytach Testamentu – "The Legacy", "New Order", czy "Practice What You Preach". Wprawdzie w 2022 roku odszedł znakomity pałker Gene Hoglan, ale zanim pożegnał się z legendą thrashu, nagrał z nią kapitalny album "Titans Of Creation" (2020), który dotarł do trzeciej pozycji na liście niemieckiej listy bestsellerów i siódmej na polskim OLIS-ie.