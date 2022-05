Amerykańskie kluby zainteresowane byłym piłkarzem Cracovii, a dziś Barnsley FC, Michałem Helikiem

26-letni środkowy obrońca Michał Helik w Cracovii występował w latach 2017-2020. Potem trafił do Barnsley FC, w którym zaliczył 89 występów, strzelił 7 bramek i zanotował 3 asysty. Niestety, miniony sezon zakończył się dla chorzowianina nie najlepiej. Jego drużyna spadła z Championship (drugi poziom rozgrywkowy), a on doznał kontuzji stawu skokowego, która wykluczyła go z gry w 8 meczach. Teraz powraca do zdrowia, przechodząc rehabilitację w kraju.

Dysponującym świetnymi warunkami fizycznymi (193 cm wzrostu), dobrze grającym głową zawodnikiem zainteresowały się kluby Major Soccer League, w tym New England Revolution (powstał... niespełna 3 miesiące przed narodzinami Helika), który zajmuje jedenaste (czwarte od końca) miejsce w Konferencji Wschodniej MLS. Trenerem drużyny jest były selekcjoner reprezentacji USA Bruce Arena, a jednym z graczy (od 2020 roku) 25-letni napastnik Adam Buksa, były junior krakowskich klubów: Hutnika, Wisły i Garbarni.