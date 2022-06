Amerykański zespół punkowy Anti-Flag zagra w Krakowie w klubie Kwadrat w poniedziałek 18 lipca

Anti-Flag to jedna z najważniejszych punkowych zespołów w USA, w której skład wchodzą Justin Sane, Chris Head, Chris No. 2 oraz Pat Thetic. Zespół rozpoczął działalność w 1988 roku w Pittsburghu. W 1996 roku niezależna wytwórnia New Red Archives wypuściła jego pierwszy album "Die for the Government". Określił on jednoznacznie charakterystyczny styl zespołu, balansujący między melodyjnym pop punkiem a energetycznym hardcore punkiem.

Do dzisiaj grupa nagrała aż dwanaście albumów. Ostatni z nich nosi tytuł "20/20 Vision" i ukazał się w 2020 roku. W miarę swej działalności zespół zasłynął ze swoich mocnych, zaangażowanych społecznie, politycznie i ekologicznie tekstów, w których nie szczędzi krytyki wobec neofaszystowskich poglądów, korporacyjnego wyzysku oraz wszelkich przejawów rasizmu, homofobii czy seksizmu. Według grupy amerykański militaryzm oraz kapitalizm są zagrożeniem dla świata.