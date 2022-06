Amerykański raper Future drugą gwiazdą tegorocznej edycji Kraków Live Festivalu

FLESZ - Warzywa sezonowe. Co jeść w czerwcu?

Już na początku ubiegłej dekady, kiedy wydawał debiutancki album „Pluto”, Future miał swój własny, rozpoznawalny styl. Charakterystyczny, "mamroczący" rap i melodyjne wokale odróżniały go od innych reprezentantów hip-hopu z Atlanty. Z każdym kolejnym rokiem i albumem rósł w siłę, współpracując z największymi nazwiskami jak Pharrell, Drake, The Weeknd, Kendrick Lamar, James Blake, Kanye West czy Travis Scott, po drodze zdobywając m.in. nagrodę Grammy za kawałek “King’s Dead”.

Do dziś Future zgromadził ponad 10 miliardów streamów w samym Spotify, stając się jednym z najczęściej słuchanych artystów w sieci. Wydał serię mixtape’ów i 9 albumów, z których aż 7 z rzędu trafiło na 1 miejsce w USA – w tym najnowszy, wydany w kwietniu “I Never Liked You”. Występ artysty w Krakowie jest jego jedynym ogłoszonym sierpniowym koncertem w Europie.