Amerykańska grupa The Score zagra w krakowskim klubie Kwadrat

The Score to Eddie Anthony (wokal, gitara) i Edan Dover (klawisze, produkcja). Ich kariera nabrała tempa w 2015 roku, kiedy to utwór „Oh My Love” został wykorzystany w kampanii promocyjnej brytyjskich supermarketów Asda. W następnych latach The Score wydali serię świetnie przyjętych EP-ek: „Where Do You Run” (2015), „Unstoppable” (2016), „Myths & Legends” (2017), „Stripped” (2017), „Pressure” (2019) i „Stay” (2019), a także debiutancki album studyjny „Atlas” z 2017 roku.

The Score mieli odwiedzić Polskę rok temu. Z powodu koronawirusowych obostrzeń trasa koncertowa Amerykanów została przesunięta na 2022 rok. Znany z hitów „Legend”, „Oh My Love” i „Unstopabble” duet nie zapomniał jednak o swoich polskich fanach i zgodnie z zapowiedzią, przyjedzie do Krakowa na koncert. Tym samym The Score zagrają w środę 15 czerwca w krakowskim Kwadracie. Zakupione wcześniej bilety zachowują swoją ważność.