Amerykańska grupa Son Lux wraca do Polski na trzy koncerty. W Krakowie wystąpi 17 czerwca w klubie Kwadrat Paweł Gzyl

Son Lux Materiały prasowe

Jeden z najważniejszych zespołów współczesnej sceny alternatywnej wróci w 2023 roku do Polski na trzy koncerty. Twórcy hitów "Easy", "Lost It To Trying", a także soundtracku do przebojowego filmu "Wszystko, wszędzie, naraz" zagrają 17 czerwca w krakowskim klubie Kwadrat.