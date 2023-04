Amerykańska grupa rockowa Welshly Arms wystąpiła 21 kwietnia w krakowskim klubie Kwadrat

Amerykański zespół Welshly Arms rozpoczął swą działalność w 2013 roku w Cleveland w stanie Ohio. Grupa czerpie inspiracje z klasycznego rocka, funku i soulu w wykonaniu takich, artystów jak Jimi Hendrix, Deep Purple, The Temptations i Otis Redding. Muzyka zespołu jest porównywana do twórczości The White Stripes czy The Back Keys. W skład formacji wchodzi sześciu muzyków, którymi dowodzi charyzmatyczny wokalista i gitarzysta Sam Getz.

Do tej pory Welshly Arms nagrali trzy albumy. Najnowszy z nich ukazał się w tym roku i nosi tytuł "Wasted Words & Bad Decisions". To właśnie w ramach jego promocji Amerykanie dotrą do Krakowa. To nie będzie pierwsza wizyta grupy w Polsce. W 2018 roku była ona gościem festiwalu Top of the Top w Sopocie. Piosenki zespołu można też usłyszeć na ścieżkach dźwiękowych hollywoodzkich filmów - choćby "Nienawistna ósemka" Quentina Tarantino.