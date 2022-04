Amerykańska grupa rockowa Rage Against The Machine zagra 15 września w krakowskiej Tauron Arenie

Amerykańska grupa Rage Against The Machine zapowiedziała na początku 2020 roku światową trasę koncertową, która miała potrwać siedem miesięcy. Niestety: pandemia i lockdown pokrzyżowały te plany. Tournee zostało więc przełożone na 2022 rok. Amerykańska agencja Live Nation poinformowała właśnie, że zespół zawita do Krakowa, gdzie zagra 15 września w Tauron Arenie. Obecne występy Rage Against The Machine to pierwsze występy grupy na żywo od 2011 roku. Bilety zakupione na planowane występy w 2020 roku zachowują ważność na koncerty w tym roku.