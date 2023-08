Amerykańska grupa rockowa Halestorm wystąpi 18 listopada w krakowskim klubie Studio

Halestorm to jedna z najpopularniejszych grup rockowych w USA. Na jej czele stoi charyzmatyczna wokalistka Lzzy Hale. Zespół dotrze do Krakowa 18 listopada, by promować swą najnowszą płytę "Back From The Dead".

Zespół Halestorm zaczął się jako dziecięce marzenie rodzeństwa Lzzy i Arejay Hale. Grupa zdobyła nagrodę Grammy w kategorii "Best Hard Rock/Metal Performance" za "Love Bites (So Do I)". Stał się pierwszym zespołem z kobiecą frontmanką, który dotarł do 1. miejsca na listach przebojów Active Rock, a ich utwory łącznie osiągnęły ponad 1 miliard globalnych streamingów. W 2019 roku utwór "Uncomfortable" był numerem 1 w Rock Radio i zdobył drugą nominację do nagrody Grammy. Uznani za "Rockowych Artystów Dekady" przez Loudwire, koncertowali z takimi legendami jak Heaven & Hell, Alice Cooper i Joan Jett. Jednocześnie głos Lzzy rozbrzmiewał w kulturze popularnej. Wokalistka współpracowała z Evanescence, Dee Sniderem z Twisted Sister, Apocalypticą, Markiem Mortonem z Lamb of God i The Hu. Stworzyła piosenkę przewodnią do netfliksowego serialu "Thunder Force" z Coreyem Taylorem ze Slipknot, Scottem Ianem z Anthrax i oryginalnym perkusistą Slayera Dave'em Lombardo. Jej różne osiągnięcia telewizyjne obejmują prowadzenie programu AXS TV "A Year in Music", pełnienie funkcji jurora w show HitParadera "No Cover" oraz podkładanie głosu pod Bellę Thorne w hicie Prime Video "Paradise City".

Frontmanka Halestorm dąży do zwrócenia uwagę na temat zdrowia psychicznego, w związku z czym jesienią ubiegłego roku wzięła udział w panelu Grammy Mental Health. Jako symbol wzmocnienia pozycji młodych kobiet w rocku, wygłosiła przemówienie na szczycie Little Kids Rock Modern Band Summit, a ostatnio została pierwszą w historii ambasadorką marki Gibson Guitars i była gospodarzem corocznych nagród She Rocks Awards wręczanych przez Women's International Music Network.

Przez cały 2021 rok zespół pisał i nagrywał w Nashville i Los Angeles, pracując z wieloletnimi współpracownikami Scottem Stevensem z The Exies i producentem Nickiem Raskulineczem (Alice In Chains, Deftones). Po napisaniu "Back From The Dead" "Rolling Stone" opisał płytę najlepiej jako "a biting but cathartic howler about overcoming all obstacles – even death,", a piosenka tytułowa stała się szóstym numerem jeden zespołu w rockowym radiu.

"Na swoim piątym pełnometrażowym albumie „Back From The Dead”, pochodzący z Pensylwanii i mieszkający w Nashville, nagrodzony Grammy i platynową RIAA kwartet Halestorm - Lzzy Hale (wokal, gitara), Arejay Hale (perkusja), Joe Hottinger (gitara) i Josh Smith (bas) - zwiększa poziom głośności. Muzykalność uderza mocniej. Pisanie piosenek jest głębsze. Duch świeci jaśniej" - piszą organizatorzy. Halestorm wystąpi jesienią na dwóćh koncertach w Polsce - w tym 18 listopada w krakowskim klubie Studio.