Amerykańska grupa folk-punkowa Flogging Molly zagra we wtorek 19 lipca w krakowskim klubie Kwadrat

W wywiadzie dla magazynu "Kerrang!" Dave King wyjaśnił, że nazwa zespołu pochodzi od "Molly Malone's", irlandzkiego pubu znajdującego się w Los Angeles. "Graliśmy tam w każdą poniedziałkową noc i czuliśmy się tak, jakbyśmy mieli zanudzić jego bywalców na śmierć (ang. flog to death), dlatego nazwaliśmy zespół Flogging Molly" - tłumaczy lider formacji. Od tamtej pory minęło już 25 lat - i w tym czasie Flogging Molly wyrósł na jedną z największych gwiazd celtic punka.

Flogging Molly to amerykański zespół grający muzykę określaną mianem celtic punk. W jgo Molly wchodzą: Dave King (wokal, gitara akustyczna, bodhran), Bridget Regan (skrzypce, blaszany gwizdek, wokal), Dennis Casey (gitara, wokal), Matt Hensley (akordeon, harmonijka, wokal), Nathen Maxwell (bas). gitara, wokal), Spencer Swain (mandolina, banjo, gitara, wokal) i Mike Alonso (perkusja, perkusja).

Do tej pory Flogging Molly dorobili się sześciu albumów i zagrali dziesiątki koncertów na całym świecie. Ostatni krążek formacji ukazał się w tym roku i nosi tytuł "Anthem". Znajdujące się na nim premierowe piosenki grupy są utrzymane w typowym dla grupy stylu, łączącym mocnego rocka ze śpiewnym folkiem. W ramach promocji tego wydawnictwa, zespół dotarł do Polski, gdzie zagra dwa koncerty - w tym we wtorek 19 lipca w krakowskim klubie Kwadrat.