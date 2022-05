Amerykańska grupa Boy Harsher zagra w krakowskim Hype Parku. Będzie promować nową płytę „The Runner (Original Soundtrack)”

FLESZ - Zaufanie Polaków do polityków - są zmiany!

Boy Harsher to amerykański duet tworzony przez Jae Matthews i Augustusa Mullera. Pochodzą oni z Savannah z Georgii i działają razem od 2013 roku. Ich specjalnością się muzyka określana mianem minimal synths. Oznacza to chłodne i oszczędne dźwięki syntezatorów uzupełnione tanecznym bitem i mrocznymi wokalami. Inspiracją dla Boy Harsher są zespoły z lat 80. - D.A.F., Suicide czy Soft Cell. Do tej pory Boy Harhser nagrał cztery albumy.