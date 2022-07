Amelia Waligóra - córka byłego piłkarza Wandy i Hutnika Kraków - zagrała w wimbledońskim turnieju juniorek

Amelia Waligóra - debiutanckie gry

Zajmująca 65. miejsce w rankingu juniorek ITF reprezentantka Belgii odpadła w I rundzie singla i debla. W grze pojedynczej przegrała ze swą rówieśniczką, Ukrainką Anastasiyą Lopatą (34. w rankingu ITF) 6:7, 4:6. W grze podwójnej partnerką Amelii była jej rodaczka Amelie van Impe. Belgijski duet przegrał ze słowacko-chorwacką parą Nikolą Daubnerovą i Luciją Ciric Bagaric 6:1, 5:7, 3:10.

- Amelia debiutowała nie tylko w Wimbledonie, ale i w ogóle w turnieju wielkoszlemowym. By się na niego zakwalifikować, trzeba być naprawdę bardzo dobrą zawodniczką. Oglądałem w telewizji jej oba mecze. W obu miała ogromną szansę na zwycięstwo – mówi 52-letni dziś Mirosław Waligóra, który mieszka w Belgii od 1994 roku. Wyjechał tam, by grać w klubie w Lommel - i został tam do dziś.