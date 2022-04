Ambitne piosenki Kuby Badacha mają swoich odbiorców. Popularny piosenkarz zaśpiewa utwory Andrzeja Zauchy

Kuba Badach pochodzi z Krasnegostawu. Jego ojciec był prezesem spółdzielni mleczarskiej – a potem został posłem na sejm z ramienia SLD. Przyszły piosenkarz nie wykazywał jednak od dziecka najmniejszych zainteresowań biznesem i polityką. Wrodził się bowiem w swego stryja, który jest nauczycielem i kompozytorem, a również autorem śpiewnika „Piosenki o Zamościu i Zamojszczyźnie”.

- Wychowywałem się na muzyce z lat 70. i to ona odcisnęła na mnie najsilniejsze piętno. To były jednak rzeczy bardzo ambitne, nigdy nie ciągnęło mnie w stronę prostych przebojów. Zawsze największe wrażenie robiły na mnie bogate utwory od strony melodycznej, harmonicznej czy rytmicznej. Choćby płyta „The Dude” Quincy’ego Jonesa, do której z chęcią wracam do dziś – opowiada nam piosenkarz.