Alternatywny rock w przebojowym wydaniu. Kanadyjska grupa Billy Talent zagra w krakowskim klubie Studio

Wszystko zaczęło się w 1993 roku w kanadyjskim Ontario. Wtedy to wokalista polskiego pochodzenia Ben Kowalewicz skrzyknął swych szkolnych kolegów i założył grupę The Other One. Udało się jej zagrać sporo koncertów i wydać jedną płytę, nie zyskala ona jednak większej popularności. Wszystko się zmieniło, kiedy muzycy zamienili w 2001 roku nazwę na Billy Talent. Zespół podpisał kontrakt z koncernem Warner i nagrał debiutancką płytę, która z miejsca odniosła wielki sukces.

Do dzisiaj Billy Talent nagrał sześć płyt, które sprzedały się w łącznym nakładzie trzech milionów egzemplarzy na całym świecie. Ostatni krążek zespołu nosi tytuł "Crisis Of Faith" i ukazał się w tym roku. Specjalnością Kanadyjczyków jest alternatywny rock, łączący energię bliską punkowi z popową melodyjnością. Muzycy grupy inspirują się zarówno The Clash, jak i Jane's Addiction i Rage Against The Machine. Formcja wielokrotnie odwiedzała już Polskę, a 9 czerwca po raz pierwszy zagra w Krakowie.