All inclusive w listopadzie 2023: oto 9 najtańszych kierunków. Tylko 1350 zł za tydzień wypoczynku. Niespodzianka na podium

Najtańsze all inclusive z dojazdem własnym. Czy to się opłaca?

Gdzie najtaniej na all inclusive w listopadzie 2023?

Listopad w Polsce ma swoje uroki, ale przyjemnie jest czasem wyrwać się z objęć polskiej jesieni gdzieś, gdzie nadal jest ciepło i słonecznie. Polacy najbardziej lubią wypoczynek w formie all inclusive, która pozwala oszczędzać pieniądze i nie martwić się sprawami organizacyjnymi. Ale gdzie wycieczki all inclusive są najtańsze w listopadzie 2023?

Stworzyliśmy ranking 9 krajów, do których wycieczki all inclusive w listopadzie kosztują najmniej. Uwzględniliśmy ceny tygodniowego wypoczynku dla jednej osoby. Zwycięzca rankingu oferuje listopadowe wakacje za nieco ponad 1300 zł. Także 3. miejsce zaskakuje – może to dobra okazja, by wreszcie się wybrać w to niezwykłe?

Przekonajcie się, gdzie wypoczniecie najtaniej w formacie all inclusive w listopadzie: