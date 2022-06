Alicia Keys wystąpiła w Krakowie. Koncert amerykańskiej gwiazdy przyciągnął tłumy jej fanek

FLESZ - 5-dniowy tydzień pracy odejdzie do lamusa?

W niedzielny wieczór krakowska Tauron Arena wypełniła się fankami Alicii Keys. Choć na płycie hali ustawiono krzesła, kiedy gwiazda pojawiła się na scenie, tłum fanek zerwał się i zgromadził pod estradą. Amerykańska gwiazda soulu wykonała w ciągu dwugodzinnego show ponad trzydzieści piosenek ze swego repertuaru. Było to możliwe, ponieważ część w nich zaśpiewała tylko we fragmentach.

Najbardziej efektownie wypadły największe przeboje piosenkarki - "New York" i "Fallin'", które wyśpiewała z nią cała hala.

Show amerykańskiej piosenkarki było pod względem wizualnym dosyć skromne. W pewnym momencie koncertu Keys pojawiała się na podium, które wyrosło po środku płyty hali. Stojąc za klawiszami gwiazda wykonała kilka utworów ze swej ostatniej płyty - "KEYS". Znajdują się na niej akustyczne i elektroniczne wersje tych samych piosenek - i do publiczności należał wybór jednej z nich. Potem Keys przeszła szpalerem przez tłum fanów i wróciła do śpiewania na scenie.