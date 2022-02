Alert RCB w Małopolsce. Ostrzeżenie IMGW przed niżem Eunice. W sobotę znów wichury. Prognoza pogody na 19.02

Prognoza pogody dla Małopolski na sobotę 19.02

W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie duże. Postępujące od zachodu opady deszczu. Nad ranem na północy i zachodzie regionu zanik opadów i rozpogodzenia. W rejonach podgórskich opady deszczu ze śniegiem, a w górach powyżej 1200m n.p.m. śniegu, w górach lokalnie do 8 cm przyrostu pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna od 3°C do 5°C, w rejonach podgórskich od -1°C do 1°C, wysoko w Beskidach od -5°C do -2°C, na szczytach Tatr około -7°C.