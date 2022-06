Alergia coraz mocniej daje się we znaki pacjentom. Około 30 proc. chorych więcej

Lekarze z przychodni POZ przyznają, że mają w poczekalniach tłok. Po pierwsze, zgłaszają się do nich pacjenci, którzy zaniedbywali swoje zdrowie w czasie pandemii ze strachu przed koronawirusem albo dlatego, że mieli utrudniony dostęp do lekarza. Po drugie - tej wiosny z wyjątkową zjadliwością zaatakowała alergia. Kaszel, katar, łzawienie i zapalenie spojówek – to najczęstsze problemy z jakimi zgłaszają się chorzy. Lekarze szacują, że to wzrost nawet o 30 procent.

Fakt, że z roku na rok liczba osób borykających się z alergią jest coraz wyższa potwierdza m.in. prof. Ewa Czarnobilska, kierownik Centrum Alergologii Klinicznej i Środowiskowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.