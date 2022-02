Aleksander Buksa zostaje w Genoi. Czy jego brat Adam zmieni barwy klubowe? Krzysztof Kawa

Aleksander Buksa to były piłkarz Wisły Kraków Andrzej Banas / Polska Press

Aleksander Buksa dostanie wiosną szansę w barwach Genoi. Były plany, by zimą wypożyczyć dawnego piłkarza Wisły Kraków do innego klubu, ale wygląda na to, że nowy trener Alexander Blessin dostrzegł w nim potencjał. Do Włoch nie zawita natomiast, przynajmniej na razie, brat Olka - Adam.