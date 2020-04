Aktywiści chcą okrągłego stoły ws. Zakrzówka. Prezydent mówi nie

Od grudnia 2019 r. trwa spór wokół Zakrzówka, który skupia się na jego siatkowaniu oraz lokalizacji kąpieliska i plaży. Aktywiści miejscy chcą, aby te ostatnie znalazły się nad dużym akwenem. Zarząd Zieleni Miejskiej tłumaczy, że nie pozwala na to plan miejscowy. Tymczasem wydział planowania przestrzennego mówi co innego.

List w powyższej sprawie do prezydenta Jacka Majchrowskiego wysłała Akcja Ratunkowa dla Krakowa, a podpisało się pod nią blisko 40 organizacji pozarządowych i stowarzyszeń.

"Zakrzówek to jeden z najcenniejszych przyrodniczo i krajobrazowo obszarów naszego miasta. Były kamieniołom, nazywany zieloną Chorwacją, należy do ulubionych miejsc mieszkańców Krakowa. (...) Unikatowa przyroda Zakrzówka i jego walory rekreacyjne mają ogromne znaczenie dla Krakowian, zwłaszcza w perspektywie nadchodzącej katastrofy klimatyczno-przyrodniczej, prowadzącej m.in. do znacznego wzrostu temperatur latem" - czytamy w apelu skierowanym do prezydenta Jacka Majchrowskiego.