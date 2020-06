Akt oskarżenia w sprawie byłego dyrektora teatru Bagatela trafi do sądu na przełomie lipca i sierpnia

Nadal obowiązują środki zapobiegawcze, które były stosowane wcześniej - między innymi dozór policyjny i zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych kobiet.

Jacek Henryk S., nie składa wyjaśnień i nie przyznaje się do winy. W dalszym ciągu trwają przesłuchania świadków. Prokuratura czeka na uzyskanie zleconych wcześniej opinii biegłych: psychiatrycznej i seksuologicznej.

- We wczorajszym przesłuchaniu doprecyzowaliśmy i uzupełniliśmy zarzuty już wcześniej postawione - mówi Janusz Hnatko z prokuratury okręgowej w Krakowie. - Zarzuty dotyczą nadużycia stanowiska w celu dokonania czynności seksualnej oraz zarzuty dotyczące praw pracowniczych i zarzuty związane z naruszeniem nietykalności cielesnej.

Były dyrektor Bagateli Jacek Henryk S. 17 czerwca usłyszał kolejne zarzuty, dotyczące nakłaniania do poddania się czynności seksualnej oraz łamania praw pracowniczych.

Na przełomie lipca i sierpnia do sądu ma trafić akt oskarżenia.

Przypomnijmy, w styczniu tego roku prezydent Jacek Majchrowski odwołał dotychczasowego dyrektora Teatru Bagatela, Henryka S. po tym, jak jesienią zeszłego roku grupa kobiet, m.in. aktorek teatru, oskarżyła go o molestowanie i mobbing. Prezydent zgłosił sprawę do prokuratury. Dyrektor oskarżeniom zaprzeczył i udał się na urlop, na którym miał przebywać do 13 lutego. Jednak na początku stycznia został zatrzymany przez funkcjonariuszy.

Śledczy przedstawili byłemu już dyrektorowi zarzuty nakłaniania kobiet do poddania się czynności seksualnej oraz łamania praw pracowniczych. Grozi mu za to do trzech lat pozbawienia wolności.

Jacek Henryk S. nie przyznał się do winy. Prokurator zadecydował o zastosowaniu wobec niego dozoru policji - stawiennictwa jeden raz w tygodniu; poręczenia majątkowego w wysokości 50 tys. zł, a także zakazu zbliżania się do osób pokrzywdzonych i pełnienia funkcji dyrektora. Po tych krokach prokuratury miasto rozwiązało z nim kontrakt.