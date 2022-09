Akcja "Pociąg marzeń". Dzięki Państwa hojności „pociąg” zawiózł dzieci na Korfu i obóz surwiwalowy

Dla podopiecznych Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Parkowa” w Krakowie to były niezapomniane wakacje! Dzięki hojności wszystkich darczyńców, którzy dołączyli do akcji „Pociąg marzeń” dzieci spędziły wakacje na Greckiej wyspie Korfu i obozie surwiwalowym w Beskidzie Małym. Były skoki ze spadochronem, rejs łodzią po morzu Jońskim, budowa schronów, a także uroczysta grecka kolacja.

To była kolejna edycja naszej akcji, której głównym celem jest pomoc w zorganizowaniu letniego wypoczynku najmłodszym. Dzieci z domów dziecka, rodzinnych domów dziecka, ale też podopieczni z rodzin dysfunkcyjnych – każde z nich zasługuje na odpoczynek i wspaniałe wakacje. - I takie właśnie były! Dziesięcioro dzieci wyjechało na obóz surwiwalowy, a dwanaścioro odwiedziło Grecję. Radość, wzruszenie i wspomnienia z tych wyjazdów są dla nich bezcenne – podkreśla Jarosław Chodorowski, dyrektor Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Parkowa” w Krakowie.

Obóz przetrwania to jest to!

Zmęczenie, brudni, ale niesamowicie szczęśliwi! Dziesięcioro dzieci, które pojechały na obóz surwiwalowy z pewnością będzie miało co wspominać w długie, jesienne wieczory.

- Nauczyli się tam sztuk walki, robienia szałasów, rozpalania ogniska, pomocy w nagłych wypadkach. Słowem – wszystkiego, co pomoże przetrwać w ekstremalnych warunkach – opowiada Jarosław Chodorowski.

Jedną z większych atrakcji był skok ze spadochronem.

- Emocje były niesamowite, ale skoczyli wszyscy! - podkreśla dyrektor.

Obóz surwiwalowy to nie tylko nauka przetrwania, ale przede wszystkim – współpracy.

- Dzieci mogły się w ten sposób lepie poznać, nawiązać bliższe relacje, a to jest bezcenne – mówi Jarosław Chodorowski.

All inclusive na greckiej wyspie Korfu

Błogi wypoczynek w eleganckim hotelu na greckiej wyspie Korfu będzie wspominać aż dwanaścioro dzieci. Już sam lot samolotem z Pyrzowic wzbudził emocje. A samo Korfu zachwyciło nie tylko pięknymi widokami i pogodą. Formuła „all inclusive” bardzo im się spodobała i zachwytem zajadali się naleśnikami czy lodami.

- Na co dzień nie mają wpływu na to, co jedzą, a tam mogli wybierać do woli to, na co akurat mają ochotę. Przeżyciem dla nich była kolacja a la carte, na którą musieli się ładnie ubrać. Plusem tego wyjazdu było poznanie innej kultury oraz podszkolenie języka! Już drugiego dnia samodzielnie prosili w języku angielskim obsługę o napoje. Niektórzy nauczyli się też kilku zwrotów po grecku. Słowem – otwarli się na innych ludzi – opowiada Jarosław Chodorowski.

Dzieci zwiedziły także wyspę i miały okazję samodzielnie popłynąć łodzią.

Dziękujmy za Państwa hojność